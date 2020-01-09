Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від королівських привілеїв: реакція Букінгемського палацу

Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: Комсомольська правда

https://racurs.ua/ua/n131778-prync-garri-i-megan-markl-vidmovylysya-vid-korolivskyh-pryvileyiv-reakciya-bukingemskogo-palacu.html

Ракурс

Гаррі і Меган Маркл відмовою від королівських привілеїв викликали неоднозначну реакцію у британської монаршої сім’ї.

Королева Єлизавета II глибоко засмучена. Зате батько Гаррі принц Уельський Чарльз і його брат герцог Кембриджський Вільям не приховують своєї люті, повідомляє видання The Sun.

Брат і батько вважають, що Гаррі не погодив свого рішення із сім'єю, тим самим порушивши протокол, що є «оголошенням війни сім’ї».

Раніше в резиденції британських монархів повідомили, що були в курсі планів принца і його дружини, а обговорення їх вчинку поки знаходиться на ранній стадії. У Букінгемському палаці додали, що розуміють бажання Гаррі і його дружини використовувати інший підхід, але це питання дуже складне і вимагає узгодження.

Нагадаємо, що 8 січня принц Гаррі і його дружина Меган відмовилися від звання членів королівської сім’ї, але зберегли за собою титул герцога і герцогині Сассекських.

Пара заявила, що планує більше часу проводити в США, відмовитися від фінансування із держбюджету і стати повністю фінансово незалежною. Крім того, вони не будуть представляти королівську сім’ю на офіційних заходах. Проте, Гаррі і Меган продовжать повністю підтримувати королеву і «виконувати обов’язок перед королевою і Британією».

Слід уточнити, що виплати королівського Суверенного фонду, від яких відмовляються Гаррі і Меган, становили лише 5% їхнього доходу. Решту фінансування вони отримували від принца Чарльза і герцогства Корнуолльського. Так, у минулому році принц Чарльз розділив між Вільямом і Гаррі 6,4 млн дол. Ймовірно, Гаррі і Меган розраховують і надалі отримувати дохід із цього джерела