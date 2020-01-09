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Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Комсомольская правда

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий: реакция Букингемского дворца

9 янв 2020, 13:22
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Гарри и Меган Маркл отказом от королевских привилегий вызвали неоднозначную реакцию в британской монаршей семье.

Королева Елизавета II глубоко опечалена. Зато отец Гарри принц Уэльский Чарльз и его брат герцог Кембриджский Уильям не скрывают своей ярости, сообщает издание The Sun.

Брат и отец считают, что Гарри не согласовал свое решение с семьей, тем самым нарушил протокол, что является «объявлением войны семье».

Ранее в резиденции британских монархов сообщили, что были в курсе планов принца и его супруги, а обсуждение их поступка пока находится на ранней стадии. В Букингемском дворце добавили, что понимают желание Гарри и его жены использовать другой подход, но данный вопрос слишком сложный и требует согласования.

Напомним, что 8 января принц Гарри и его жена Меган отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титул герцога и герцогини Сассекских.

Пара заявила, что планирует больше времени проводить в США, отказаться от финансирования из госбюджета и стать полностью финансово независимой. Кроме того, они не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. Тем не менее, Гарри и Меган продолжат полностью поддерживать королеву и «выполнять долг перед королевой и Британией».

Следует уточнить, что выплаты королевского Суверенного фонда, от которых отказываются Гарри и Меган, составляли 5% их дохода. Остальное финансирование они до сих пор получали от принца Чарльза и герцогства Корнуолльского. Так, в прошлом году принц Чарльз разделил между Уильямом и Гарри 6,4 млн долл. Вероятно, Гарри и Меган рассчитывают и в дальнейшем получать доход из этого источника.


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