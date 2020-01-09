Восковые фигуры Принца Гарри и Меган Маркл. Фото: The Sun

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Ракурс

Восковые фигуры принца Гарри и Меган Марклисчезлииз экспозиции британской королевской семьи в лондонском музее мадам Тюссо. Это произошло после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили о желании выйти из монаршей семьи Великобритании.

Об этом сообщает издание The Sun.

Генеральный менеджер музея Стив Дейвис заявил, что с понедельника фигуры принца Гарри и его супруги перестанут быть экспонатами королевской семьи. Такое решение было принято в связи с отказом герцога и герцогини Сассекских от членства в королевской семье.

Дейвис добавил, что фигуры принца Гарри и его супруги останутся экспонатами музея, так как являются одними из наиболее популярных и любимых среди посетителей. Но в музее еще не решили, где именно их разместят.

Как ранее сообщал «Ракурс», принц Гарри и его супруга объявили о желании выйти из королевской монаршей семьи и стать полностью финансово независимыми. Однако, пара решила сохранить за собой титул герцога и герцогини Сассекских. Такое решение резко восприняли другие члены королевского семейства и назвали поступок Гарри «нарушением протокола и объявлением войны семье».