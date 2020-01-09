Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Восковые фигуры Принца Гарри и Меган Маркл. Фото: The Sun

Музей мадам Тюссо убрал из экспозиции королевской семьи фигуры принца Гарри и Меган Маркл

9 янв 2020, 19:50
999

Восковые фигуры принца Гарри и Меган Марклисчезлииз экспозиции британской королевской семьи в лондонском музее мадам Тюссо. Это произошло после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили о желании выйти из монаршей семьи Великобритании.

Об этом сообщает издание The Sun.

Генеральный менеджер музея Стив Дейвис заявил, что с понедельника фигуры принца Гарри и его супруги перестанут быть экспонатами королевской семьи. Такое решение было принято в связи с отказом герцога и герцогини Сассекских от членства в королевской семье.

Экспозиция британской королевской семьи в музее мадам Тюссо. Фото: The Sun

Дейвис добавил, что фигуры принца Гарри и его супруги останутся экспонатами музея, так как являются одними из наиболее популярных и любимых среди посетителей. Но в музее еще не решили, где именно их разместят.

Как ранее сообщал «Ракурс», принц Гарри и его супруга объявили о желании выйти из королевской монаршей семьи и стать полностью финансово независимыми. Однако, пара решила сохранить за собой титул герцога и герцогини Сассекских. Такое решение резко восприняли другие члены королевского семейства и назвали поступок Гарри «нарушением протокола и объявлением войны семье».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

У родственников погибших в авиакатастрофе в Иране взяли образцы ДНК

У родственников погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины взяли образцы ДНК. Эксперты Министерства внутренних дел Украины 9 января собрали образцы для идентификации тел. Данные передадут экспертам в Иран

Новости Украины
22:51

Трюдо: Самолет МАУ сбила ракета (ВИДЕО)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сбила ракета. По словам Трюдо, на это указывает информация разведки Канады и военных союзников страны

Новости Украины
22:24

Авиакатастрофа в Иране: версии пилотов и международных экспертов (ФОТО)

Многие пилоты исключают человеческий фактор, который мог повлиять на авиакатастрофу самолета МАУ в Тегеране. По их словам, двигатель может гореть более получаса, что позволяет сделать два захода на посадку. А в самолете находились три опытных пилота

Новости Украины
17:55