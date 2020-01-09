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Дело Шеремета: адвоката подозреваемого Кузьменко обвиняют в угрозах суду, скриншот YouTube

Подстрекал и призывал: адвоката подозреваемой по делу Шеремета обвиняют в угрозах суду

9 янв 2020, 20:27
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Адвоката Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета, обвиняют в давлении на Фемиду и угрозах суду.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда сообщила в Высший совет правосудия (ВСП) о вмешательстве со стороны защитника Владислава Добоша, которое квалифицировали как «угрозу судьям в связи с их профессиональной деятельностью».

Судьи указывают, что после принятия решения относительно меры пресечения для Кузьменко защитник «проявил несдержанное и некорректное поведение», а также «обидно и унизительно высказывался в нецензурной форме в отношении судей и прокуроров». В суде также считают, что Добош якобы подстрекал собравшихся, которые впоследствии «начали высказывать оскорбления и угрозы в адрес судей и прокуроров».

Оценку действиям адвоката предоставит Высший совет правосудия, — говорится в сообщении «Судебной власти».

Ходатайство относительно Добоша подписали судьи Юрий Слива, Владимир Мельник и Татьяна Фрич.

Напомним, что в апелляции рассматривалось ходатайство на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева, который 13 декабря арестовал Кузьменко по делу Шеремета. 20 декабря в суд не пришли прокуроры и Добош сообщил, что в случае отложения судебного заседания на другую дату он не покинет зал судебного заседания. Впоследствии адвокат и люди, которые пришли поддержать Кузьменко, более пяти часов блокировали помещение зала. В суде произошла и небольшая стычка с полицией. Заседание состоялось 24 декабря и Кузьменко осталась под стражей в СИЗО.

Источник: Ракурс


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