Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обзвонил лидеров стран, граждане которых погибли на «Боинге», фото — Spotters

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами стран, граждане которых утром 8 января погибли во время авиакатастрофы в Тегеране.

В течение четверга, 9 января, президент Украины позвонил премьер-министру Швеции Стефану Левену, президенту Афганистана Мохаммаду Гане, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Ирана Хасана Рухани, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также вице-президенту Европейской комиссии Хосепу Боррелю. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких погибших и заверил иностранных лидеров, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

Президент Украины в ночь с 8 на 9 января вернулся к работе после поездки в Оман и провел ряд встреч, а также объявил траур в Украине 9 января.

Напомним, что утром 8 января неподалеку международного аэропорта имени имама Хомейни в столице Ирана потерпел крушение лайнер Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждан Украины, Ирана, Канады, Германии, Швеции, Великобритании и Афганистана. Все они погибли.