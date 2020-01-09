Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Закон о Brexit в третий раз проголосовали в Палате общин Великобритании, фото — Euronews

Закон о Brexit в третий раз проголосовали в Палате общин Великобритании

9 янв 2020, 21:19
999

Законопроект о Brexit (Брекзит) в третий раз проголосовали в парламенте Великобритании. Палата общин нашла 330 голосов при 231 голосе против, чтобы преодолеть последнее препятствие для законодательного закрепления выхода страны из ЕС.

После сегодняшнего голосования документ перейдет на рассмотрение Палаты лордов, впоследствии его должна одобрить королева. Все процедуры власти планируют завершить до конца января.

Третье чтение в Палате общин произошло после обсуждения и правок в профильном комитете, сообщает BBC.

Новый законопроект не является идентичным соглашению, которое в октябре 2019 года Лондон заключил с Брюсселем. Withdrawal Agreement Bill устанавливает процедуру внедрения положений соглашения. Согласованной датой выхода Великобритании из ЕС является 31 января 2020 года, а в течение 11 месяцев стороны должны заключить новое торговое соглашение.

Brexit означает автоматическую отмену всех норм права ЕС и министры британского правительства получают расширенные полномочия, чтобы в ускоренном порядке заполнять соответствующие законодательные пробелы. Лондон также обязуется гарантировать права граждан ЕС после Brexit.

Правительство Бориса Джонсона убрало из текста закона положения о гарантиях защиты социальных прав в соответствии со стандартами ЕС, а также пункт об утверждении парламентом позиции Великобритании на предстоящих торговых переговорах с Брюсселем.

Принятие закона о Brexit стало возможным после того, как на досрочных выборах 12 декабря Консервативная партия во главе с Джонсоном получила абсолютное большинство в 80 голосов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

У родственников погибших в авиакатастрофе в Иране взяли образцы ДНК

У родственников погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины взяли образцы ДНК. Эксперты Министерства внутренних дел Украины 9 января собрали образцы для идентификации тел. Данные передадут экспертам в Иран

Новости Украины
22:51

Трюдо: Самолет МАУ сбила ракета (ВИДЕО)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сбила ракета. По словам Трюдо, на это указывает информация разведки Канады и военных союзников страны

Новости Украины
22:24

Авиакатастрофа в Иране: версии пилотов и международных экспертов (ФОТО)

Многие пилоты исключают человеческий фактор, который мог повлиять на авиакатастрофу самолета МАУ в Тегеране. По их словам, двигатель может гореть более получаса, что позволяет сделать два захода на посадку. А в самолете находились три опытных пилота

Новости Украины
17:55