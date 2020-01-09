Закон о Brexit в третий раз проголосовали в Палате общин Великобритании, фото — Euronews

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Законопроект о Brexit (Брекзит) в третий раз проголосовали в парламенте Великобритании. Палата общин нашла 330 голосов при 231 голосе против, чтобы преодолеть последнее препятствие для законодательного закрепления выхода страны из ЕС.

После сегодняшнего голосования документ перейдет на рассмотрение Палаты лордов, впоследствии его должна одобрить королева. Все процедуры власти планируют завершить до конца января.

Третье чтение в Палате общин произошло после обсуждения и правок в профильном комитете, сообщает BBC.

Новый законопроект не является идентичным соглашению, которое в октябре 2019 года Лондон заключил с Брюсселем. Withdrawal Agreement Bill устанавливает процедуру внедрения положений соглашения. Согласованной датой выхода Великобритании из ЕС является 31 января 2020 года, а в течение 11 месяцев стороны должны заключить новое торговое соглашение.

Brexit означает автоматическую отмену всех норм права ЕС и министры британского правительства получают расширенные полномочия, чтобы в ускоренном порядке заполнять соответствующие законодательные пробелы. Лондон также обязуется гарантировать права граждан ЕС после Brexit.

Правительство Бориса Джонсона убрало из текста закона положения о гарантиях защиты социальных прав в соответствии со стандартами ЕС, а также пункт об утверждении парламентом позиции Великобритании на предстоящих торговых переговорах с Брюсселем.

Принятие закона о Brexit стало возможным после того, как на досрочных выборах 12 декабря Консервативная партия во главе с Джонсоном получила абсолютное большинство в 80 голосов.