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Падіння "Боїнга": у родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані взяли зразки ДНК, фото — Офіс президента

У родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані взяли зразки ДНК

9 січ 2020, 22:51
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У родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані громадян України взяли зразки ДНК. Експерти Міністерства внутрішніх справ України 9 січня зібрали зразки для ідентифікації тіл.

Зразки оброблять впродовж доби, а ДНК-формулу спрямують в електронному виді до Тегерану для ідентифікації тіл, — повідомила прес-служба Національної поліціі.

В Офісі генерального прокурора України, який здійснює процесуальне керівництво в справі за фактом авіакатастрофи, провели допит родичів жертв авіакатастрофи.

Офіс генерального прокурора вживає заходів щодо організації репатріації тіл загиблих в Україну і встановлення обставин авіакатастрофи, — йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Сьогодні із родичами українців, які загинули в авіатрощі під Тегераном, зустрівся президент України.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737−800, авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано вранці 8 січня. На борту знаходилися 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Серед загиблих — 11 громадян України (серед них дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 — Канади, десять — Швеції, чотири — Афганістану, по три — ФРН і Великої Британії.

Офіс генерального прокурора почав досудове розслідування авіакатастрофи за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Київ розглядає сім версій причини катастрофи лайнера, в тому числі ураження літака зенітною ракетою, зіткнення з безпілотником або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, вибух всередині літака в результаті теракту. Ще три версії не розголошуються.

Надвечір 9 січня в США та Канаді заявили про ураження «Боїнга» іранською ракетою класу «земля-повітря». З’явилося також відео ймовірного влучання в борт.

Джерело: Ракурс


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У родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані взяли зразки ДНК

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