Падіння "Боїнга": прем'єр Канади Трюдо заявив, що літак МАУ збила ракета, скріншот відео брифінгу

https://racurs.ua/ua/n131808-trudo-litak-mau-zbyla-raketa-video.html

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» збила ракета.

За словами Трюдо, на це вказує інформація розвідки Канади та військових союзників країни. На спеціально скликаному брифінгу очільник уряду заявив, що декілька джерел вказують на те, що український літак був випадково збитий Іраном.

Маємо дані розвідки (канадської і союзників). Вони вказують на те, що літак збила іранська ракета земля-повітря. Мій уряд не зупиниться, доки не дізнається усіх обставин цієї події, — повідомив Трюдо.

На борту літака, який упав після зльоту в аеропорту Тегерана, було 63 громадянина Канади.

Нагадаємо, що сьогодні про ймовірну причетність Ірану до падіння «Боїнга» в Тегерані розповіли ЗМІ США. Про «певні сумніви і здогади» розповів й президент США Дональд Трамп. Офіційний Іран заперечує версію про помилковий запуск ракети.

Увечері 9 січня в мережі опублікували відео із кадрами ймовірного влучання ракети в літак.