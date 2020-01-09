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Падение "Боинга": премьер Канады Трюдо заявил, что самолет МАУ сбила ракета, скриншот видео брифинга

Трюдо: Самолет МАУ сбила ракета (ВИДЕО)

9 янв 2020, 22:24
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сбила ракета.

По словам Трюдо, на это указывает информация разведки Канады и военных союзников страны. На специально созванном брифинге глава правительства заявил, что несколько источников указывают на то, что украинский самолет был случайно сбит Ираном.

Есть данные разведки (канадской и союзников). Они указывают на то, что самолет сбила иранская ракета земля-воздух. Мое правительство не остановится, пока не узнает всех обстоятельств инцидента, — сообщил Трюдо.

На борту самолета, упавшего после взлета в аэропорту Тегерана, было 63 гражданина Канады.

Напомним, что сегодня о вероятной причастности Ирана к падению «Боинга» в Тегеране рассказали СМИ США. Об «определенных сомнениях и догадках» заявил и президент США Дональд Трамп. Официальный Иран отрицает версию об ошибочном запуске ракеты.

Вечером 9 января в сети опубликовали видео с кадрами вероятного попадания ракеты в самолет.

Источник: Ракурс


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