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Авиакатастрофа в Тегеране: Иран предложил США присоединиться к расследованию. Фото: TK Media

Авиакатастрофа в Тегеране: Иран предложил США присоединиться к расследованию

9 янв 2020, 15:23
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Соединенные Штаты Америки и другие страны могут назначить собственную команду специалистов для расследования причин катастрофы пассажирского лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране.

К расследованию могут присоединиться все государства, определенные бенефициарами, согласно приложению 13 к Чикагской конвенции. Эти страны могут как направить своих представителей для сотрудничества со следственной группой Ирана, так и создать собственную команду специалистов. Об этом заявил журналистам глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзад, пишет «Европейская правда».

В приложении к Чикагской конвенции, на которую он ссылается, отмечается, что в расследовании авиакатастроф могут принимать участие:

  • государство, в котором произошла катастрофа;
  • государство, в котором самолет зарегистрирован;
  • государство-оператор воздушного суда;
  • государство-разработчик;
  • государство-производитель.

По словам Абедзада, сразу после катастрофы Иран прислал сообщение о падении самолета Украине и США. Украине — потому что здесь зарегистрирован самолет, а США — потому что там расположена штаб-квартира Boeing. Кроме того, сообщения об авиакатастрофе были отправлены Швеции и Канаде, ведь граждане этих стран находились на борту самолета.

Также представитель Ирана опроверг сообщения в СМИ о том, что бортовые самописцы (черные ящики) самолета МАУ не будет передавать другим государствам. По словам Абедзада, журналисты так восприняли его ответ о том, что «единственным источником расследования является иранский следственный комитет».

Отметим, 45 представителей Украины уже находятся в Иране для сотрудничества с местными следователями по расследованию причин катастрофы «Боинга» МАУ и идентификации тел погибших.

Как известно, 8 января близ Тегерана Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. На борту находились 176 человек, все они погибли. В Агентстве гражданской авиации Ирана считают, что самолет загорелся еще перед катастрофой.


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