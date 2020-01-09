Авіакатастрофа в Тегерані: Іран запропонував США долучитися до розслідування. Фото: TK Media

https://racurs.ua/ua/n131787-aviakatastrofa-v-tegerani-iran-zaproponuvav-ssha-doluchytysya-do-rozsliduvannya.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки й інші країни можуть призначити власну команду фахівців для розслідування причин катастрофи пасажирського лайнера «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) в Ірані.

До розслідування можуть долучитися всі держави, визначені бенефіціарами, згідно з додатком 13 до Чиказької конвенції. Ці країни можуть як направити своїх представників для співпраці зі слідчою групою Ірану, так і створити власну команду фахівців. Про це заявив журналістам глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзад, пише «Європейська правда».

У додатку до Чиказької конвенції, на яку він посилається, зазначається, що в розслідуванні авіакатастроф можуть брати участь:

держава, в якій сталася катастрофа;

держава, в якій літак зареєстровано;

держава-оператор судна;

держава-розробник;

держава-виробник.

За словами Абедзада, одразу після катастрофи Іран надіслав повідомлення про падіння літака Україні та США. Україні — тому що тут зареєстрований літак, а США — тому що там розташована штаб-квартира Boeing. Окрім того, повідомлення про авіакатастрофу були надіслані Швеції та Канаді, адже громадяни цих країн перебували на борту літака.

Також представник Ірану спростував повідомлення в ЗМІ про те, що бортові самописці (чорні скриньки) з літака МАУ не передаватимуть іншим державам. За словами Абедзада, журналісти так сприйняли його відповідь про те, що «єдиним джерелом розслідування є іранський слідчий комітет».

Зазначимо, 45 представників України вже перебувають в Ірані для співпраці з місцевими слідчими щодо розслідування причин катастрофи «Боїнга» МАУ й ідентифікації тіл загиблих.

Як відомо, 8 січня поблизу Тегерана Boeing 737 української авіакомпанії зазнав аварії. На борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. В Агентстві цивільної авіації Ірану вважають, що літак загорівся ще перед катастрофою.