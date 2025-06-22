Джей Ді Венс, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n207270-ssha-vouut-ne-z-iranom-a-z-iranskou-yadernou-programou-vens.html

Ракурс

США воюють не з Іраном, а з його ядерною програмою.

Про це в ефірі NBC News заявив віце-президент США Джей Ді Венс, відповідаючи на питання, чи перебувають США у стані війни з Іраном після того, як президент Дональд Трамп заявив, що американські військові напередодні скинули бомби на три іранські ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Ми не перебуваємо у стані війни з Іраном, — наголосив Венс. — Ми воюємо з іранською ядерною програмою.

Венс також відмовився підтвердити зі 100% впевненістю, що ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені, заявивши замість цього, що він вважає, що США «суттєво затримали» здатність Ірану розробити ядерну зброю.

Я не збираюся вдаватися до секретних розвідувальних даних про те, що ми бачили в Ірані, але ми бачили багато, і я впевнений, що ми суттєво затримали їхню розробку ядерної зброї, і саме це було метою цієї атаки, — зазначив Венс.

В іншому інтерв’ю в програмі ABC News «This Week» Венс, відповідаючи на питання чи був об'єкт у Фордо пошкоджений або знищений, відповів:

Серйозно пошкоджений чи знищений — я не зовсім впевнений, в чому різниця. Що ми знаємо, так це те, що ми суттєво відкинули їхню ядерну програму назад.

Варто додати, що міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу сьогодні, 22 червня, заявив про «приголомшливий успіх» ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Ми зруйнували іранську ядерну програму, — наголосив Гегсет, додавши, що «ядерні амбіції Ірану були знищені.

Джерело: NBC News