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Ракурс
Авиакатастрофа самолета МАУ. Фото: 24 Канал

Авиакатастрофа самолета МАУ: расследование может занять два года — иранский чиновник

10 янв 2020, 13:13
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Авиакатастрофа самолета МАУ под Тегераном может расследоваться около двух лет. Такие сроки окончания расследования трагедии озвучил официальный представитель Ирана.

Иранский чиновник заявил, что лишь расшифровка «черных ящиков» может занять до двух месяцев, пишет Reuters.

Чиновник также заявил о готовности Ирана расшифровать записи «черных ящиков». При необходимости, бортовые самописцы могут быть отправлены в Россию, Францию, Украину или Канаду, так как именно с этими странами Иран заключил соглашение.

Как известно, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране сбила ракета. Слова своего канадского коллеги подтвердил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который считает, что самолет был сбит непреднамеренно. Свои сомнения относительно того, что самолет разбился в результате механической неисправности, выразил и президент США Дональд Трамп.

Как ранее писал «Ракурс», глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзадех назвал версию о ракетном обстреле самолета МАУ несостоятельной.


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