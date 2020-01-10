Авиакатастрофа в Иране: Австралия располагает такими же данными, как США, Канада и Великобритания — Моррисонhttps://racurs.ua/n131824-aviakatastrofa-v-irane-avstraliya-raspolagaet-temi-je-dannymi-chto-ssha-kanada.htmlРакурс
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна располагает данными, которые доказывают ракетный обстрел украинского самолета МАУ, разбившегося в Иране.
Моррисон считает, что это было сделано непреднамеренно, сообщает CNN.
Премьер-министр сообщил, что Австралия получила информацию, которая подтверждает слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. О ракетном обстреле самолета МАУ сообщали и представители США.
Моррисон назвал авиакатастрофу ужасной трагедией и заявил о готовности Австралии оказать любую поддержку в ее расследовании.
Напомним, что самолет авиакомпании МАУ разбился вблизи Тегерана 8 января 2020 года. На борту самолета находилось 168 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter информацию о погибших:
- 82 гражданина Ирана;
- 63 гражданина Канады;
- 11 граждан Украины — 9 членов экипажа и 2 пассажира;
- 10 граждан Швеции;
- 4 гражданина Афганистана;
- 3 гражданина Германии;
- 3 гражданина Великобритании.