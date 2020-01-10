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Ракурс
Авиакатастрофа в Иране. Фото: 24 Канал

Авиакатастрофа в Иране: Австралия располагает такими же данными, как США, Канада и Великобритания — Моррисон

10 янв 2020, 12:32
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна располагает данными, которые доказывают ракетный обстрел украинского самолета МАУ, разбившегося в Иране.

Моррисон считает, что это было сделано непреднамеренно, сообщает CNN.

Премьер-министр сообщил, что Австралия получила информацию, которая подтверждает слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. О ракетном обстреле самолета МАУ сообщали и представители США.

Моррисон назвал авиакатастрофу ужасной трагедией и заявил о готовности Австралии оказать любую поддержку в ее расследовании.

Напомним, что самолет авиакомпании МАУ разбился вблизи Тегерана 8 января 2020 года. На борту самолета находилось 168 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter информацию о погибших:

  • 82 гражданина Ирана;
  • 63 гражданина Канады;
  • 11 граждан Украины — 9 членов экипажа и 2 пассажира;
  • 10 граждан Швеции;
  • 4 гражданина Афганистана;
  • 3 гражданина Германии;
  • 3 гражданина Великобритании.


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