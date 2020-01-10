Пресс-служба Зеленского вновь исказила название страны-партнера

Владимир Зеленский и Юлия Мендель / Фото: 5 канал

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Ракурс

Пресс-служба Владимира Зеленского в очередной раз допустила ошибку во время обнародования сообщений главы государства в соцсетях. На этот раз у Зеленского государство Канада на английском языке написали Canadia. Такой конфуз случился на официальной странице в Twitter президента, где он благодарил премьер-министра Джастина Трюдо за поддержку. Внимание на ошибку обратили англоязычные пользователи, которые сразу же написали, что название их государства Canada, а не Canadia.

Отметим, что это уже не первый случай, когда в пресс-службе главы государства публикуют официальные сообщения с ошибками. В июле прошлого года на сайте президента Украины неправильно указали столицу Канады, во время обнародования информации об участии Зеленского в конференции «в столице Канады — Торонто». Спустя сутки, после ряда замечаний, Торонто исправили на Оттаву.

Также в 2019 году в ведомстве дважды перепутали Литву и Латвию. Так, 17 октября Офис президента в соцсети Facebook перепутал Латвию, где в то время с официальным визитом находился Зеленский, с Литвой. Впоследствии у президента попросили прощения за эту ошибку, а также сообщили, что специалисту по работе в соцсетях «подарили географический атлас».

Вместе с тем, спустя месяц после инцидента с путаницей Литвы и Латвии пресс-секретарь президента Юлия Мендель снова перепутала названия двух стран. Чиновница опубликовала фото в Instagram, которое подписала: «Платье для латвийской командировки». В то время Зеленский находился с визитом в Литве. Комментаторы обратили внимание на ошибку и поставили под сомнение квалификацию кадров Зеленского. После этого Мендель исправила латвийскую командировку на литовскую и назвала запись «неудачным троллингом».

Кроме этого, сейчас к пресс-службе Офиса президента также возник ряд вопросов и недовольства из-за запоздалой реакции на сообщение американской стороны, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что украинский самолет был сбит ракетой в небе над Ираном. Иностранные чиновники, опираясь на сообщение собственных разведывательных ведомств, обнародовали официальные заявления вечером 9 января. В то же время пресс-служба Зеленского отреагировала на эти заявления лишь утром 10 января.

Самое ужасное то, что сейчас молчаливая Банковая, которая сделала просто невероятное количество коммуникационных ошибок за последние дни — скорее всего, не считает свои действия и стратегии ложными. Не видит невероятного факапа. Считает все это происками Петра, стечением обстоятельств и так далее. Буду рад ошибиться в этой оценке и увидеть радикальную ротацию ответственных за это направление. Но боюсь, что я прав. А это значит, что краснеть нам всем придется еще не раз, — пишет в Фейсбуке редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня отреагировал на вчерашнее заявление премьер-министра Канады Трюдо, который утверждает, что украинский самолет МАУ над Ираном был сбит ракетой. Однако, украинский президент не был столь категоричен. Зеленский призвал всех международных партнеров Украины предоставить имеющиеся доказательства авиакатастрофы, которая произошла в Иране.