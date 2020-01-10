Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но нужны доказательства

Владимир Зеленский. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n131815-zelenskiy-versiya-o-popadanii-rakety-v-samolet-mau-ne-iskluchaetsya-no-nujny-dokazatelstva.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отреагировал на вчерашнее заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который утверждает, что украинский самолет МАУ над Ираном был сбит ракетой. Однако, украинский президент не был столь категоричен.

Зеленский призвал всех международных партнеров Украины предоставить имеющиеся доказательства об авиакатастрофе, произошедшей в Иране. Он отметил, что прежде всего Украина ожидает информацию от Канады, США и Великобритании, сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Президент отметил, что версия об обстреле самолета МАУ ракетами не исключается, но и не является подтвержденной. Информация о возможном обстреле украинского лайнера ракетами будет передана комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Зеленский добавил, что главной целью Украины является установление истины. Президент назвал это долгом всего международного сообщества перед семьями погибших.

Президент Украины также сообщил, что сегодня у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео относительно хода расследования авиакатастрофы в Иране.

Как ранее писал «Ракурс», премьер-министр Канады заявил, что самолет МАУ над Ираном был сбит иранской ракетой земля-воздух.