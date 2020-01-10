Самолет МАУ могли сбить ракетой с секретной базы Ирана - Bellingcat, фото: Википедия

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Ракурс

Украинский самолет в Иране могли сбить ПВО, которые находились на секретной базе IRSG.

Кристо Грозев, один из представителей международной группы расследователей Bellingcat, проанализировал спутниковые данные. В Twitter он сообщил подробности.

Он исследовал визуальную скорость ракеты. В специальной таблице эксперт сравнил показатели со скоростью ракеты ЗРК «Тор» российского производства.

Ему удалось вычислить угол относительно траектории. Расстояние от места запуска, по словам специалиста, составляло около 6,5 км.

Есть единственный вариант — это секретная база IRSG, — заявил эксперт Bellingcat.

Версию об атаке самолета «Международных авиалиний Украины» подтвердил Джастин Трюдо, премьер-министр Канады. Чиновник заявил, что на это указывают данные канадской разведки и разведки союзников.

Американские СМИ также опубликовали информацию, что в украинском самолет попали две российские ракеты. Доказательств этой версии официальные чиновники не представили.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января вблизи Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди них — граждане Украины, Канады, Ирана, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана.