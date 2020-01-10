Літак МАУ могли збити ракетою із секретної бази Ірану – Bellingcat, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131814-litak-mau-mogly-zbyty-raketou-iz-sekretnoyi-bazy-iranu-bellingcat-foto.html

Ракурс

Український літак в Ірані могли збити ППО, які розташовувались на секретній базі IRSG.

Крісто Грозєв, один з представників міжнародної групи розслідувачів Bellingcat, проаналізував супутникові дані. У Twitter він повідомив подробиці.

Він дослідив візуальну швидкість ракети. У спеціальній таблиці експерт порівняв показники зі швидкістю ракети ЗРК «Тор» російського виробництва.

Йому вдалось обчислити кут відносно траєкторії. Відстань від місця запуску, за словами фахівця, становила близько 6,5 км.

Є єдиний варіант — це секретна база IRSG, — заявив експерт Bellingcat.

Версію про збиття літака «Міжнародних авіаліній України» підтвердив Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади. Чиновник заявив, що на це вказують дані канадської розвідки та розвідки союзників.

Американські ЗМІ також опублікували інформацію, що в український літак влучили дві російські ракети. Доказів цієї версії офіційні чиновники не представили.

Нагадаємо, літак «Міжнародних авіаліній України» зазнав катастрофи 8 січня поблизу Тегерану. На борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед них — громадян України, Канади, Ірану, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Афганістану.