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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: LIGA.net

Зеленський: Версія про ракетний обстріл літака МАУ не виключається, але потрібні докази

10 січ 2020, 10:13
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні відреагував на вчорашню заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який стверджує, що український літак МАУ над Іраном було збито ракетою. Однак, український президент не був таким категоричним.

Зеленський закликав усіх міжнародних партнерів України надати наявні докази щодо авіакатастрофи, яка сталася в Ірані. Він зазначив, що передусім Україна очікує інформації від Канади, США та Великої Британії, повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.

Президент заявив, що версія про обстріл літака МАУ ракетами не виключається, але не є підтвердженою. Інформація про можливий обстріл українського літака МАУ ракетами буде передана комісії з розслідування причин авіакатастрофи.

Зеленський зазначив, що головною метою України є встановлення істини. Президент назвав це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих.

Президент України також повідомив, що сьогодні матиме телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео щодо перебігу розслідування авіакатастрофи в Ірані.

Як раніше писав «Ракурс», прем'єр-міністр Канади заявив, що літак МАУ над Іраном було збито іранською ракетою земля-повітря.

Джерело: Ракурс


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