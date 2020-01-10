Обмен валют онлайн: Нацбанк позволит проводить операции в середине 2020 года, фото: needpix

https://racurs.ua/n131823-obmen-valut-onlayn-nacbank-pozvolit-provodit-operacii-v-seredine-2020-goda.html

Ракурс

Обмен валют онлайн в Украине запустят во всех финансовых учреждениях в середине 2020 года.

Не только клиенты банков получат возможность проводить соответствующие операции с помощью интернет-приложений, но и те, кто пользуется услугами небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Представители Нацбанка связывают введение этого валютного послабления со вступлением в силу закона о «сплите». Эта норма заключается в расширении полномочий финансового регулятора, а также в ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Валютная либерализация будет продолжаться и в дальнейшем. Нацбанк после имплементации закона о «сплите» позволит реализовать валюту онлайн небанковским финансовым учреждениям.

Они перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года, — говорится в сообщении.

В сентябре закон о «сплите» приняли в украинском парламенте. Нормы поддержали 296 депутатов. Глава государства подписал документ 16 октября.

Напомним, в феврале 2019 года украинцам разрешили покупать валюту онлайн и пересылать средства за границу. Нацбанк решил отменить ряд ограничений.