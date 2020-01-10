Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обмен валют онлайн: Нацбанк позволит проводить операции в середине 2020 года, фото: needpix

Обмен валют онлайн: Нацбанк в этом году разрешит такие операции

10 янв 2020, 12:05
999

Обмен валют онлайн в Украине запустят во всех финансовых учреждениях в середине 2020 года.

Не только клиенты банков получат возможность проводить соответствующие операции с помощью интернет-приложений, но и те, кто пользуется услугами небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Представители Нацбанка связывают введение этого валютного послабления со вступлением в силу закона о «сплите». Эта норма заключается в расширении полномочий финансового регулятора, а также в ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Валютная либерализация будет продолжаться и в дальнейшем. Нацбанк после имплементации закона о «сплите» позволит реализовать валюту онлайн небанковским финансовым учреждениям.

Они перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года, — говорится в сообщении.

В сентябре закон о «сплите» приняли в украинском парламенте. Нормы поддержали 296 депутатов. Глава государства подписал документ 16 октября.

Напомним, в феврале 2019 года украинцам разрешили покупать валюту онлайн и пересылать средства за границу. Нацбанк решил отменить ряд ограничений.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Падение самолета МАУ: Иран вскроет «черные ящики» в пятницу или передаст самописцы другим странам

Сегодня Иран оценит состояние «черных ящиков» упавшего самолета МАУ. Если будут обнаружены критические повреждения бортовых самописцев, то для расшифровки информации они будут переданы другим странам

Новости мира
13:56

«Проектировали клоуны под присмотром обезьян»: скандальная переписка сотрудников Boeing о самолете 737 MAX (ФОТО)

Компания Boeing обнародовала сотни критических интернет-сообщений, касающихся новой модели самолета 737 MAX. В одном из сообщений говорилось, что дизайн воздушного судна «создали клоуны под наблюдением обезьян»

Новости мира
13:48