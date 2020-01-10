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Обмін валют онлайн: Нацбанк дозволить проводити операції у середині 2020 року, фото: needpix

Обмін валют онлайн: Нацбанк цьогоріч дозволить проводити такі операції

10 січ 2020, 12:05
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Обмін валют онлайн в Україні запустять у всіх фінансових установах у середині 2020 року.

Не лише клієнти банків отримають змогу проводити відповідні операції за допомогою інтернет-додатків, але і ті, хто користується послугами небанківських фінансових установ. Про це повідомили в прес-службі НБУ.

Представники Нацбанку пов’язують запровадження цього валютного послаблення з набуттям чинності закону про «спліт». Ця норма полягає у розширенні повноважень фінансового регулятора, а також у ліквідації Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Валютна лібералізація продовжуватиметься і надалі. Нацбанк після імплементації закону про «спліт» дозволить реалізувати валюту онлайн небанківським фінансовим установам.

Вони перейдуть під нагляд НБУ з середини 2020 року, — йдеться у повідомленні.

У вересні закон про «спліт» ухвалили в українському парламенті. Норми підтримали 296 депутатів. Глава держави підписав документ 16 жовтня.

Нагадаємо, у лютому 2019 року українцям дозволили купувати валюту онлайн та пересилати кошти за кордон. Нацбанк вирішив скасувати низку обмежень.

Джерело: Ракурс


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