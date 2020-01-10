Прес-служба Зеленського знову перекрутила назву країни-партнера

Володимир Зеленський та Юлія Мендель / Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n131825-geografichnyy-kretynizm-pres-slujba-zelenskogo-znovu-perekrutyla-nazvu-krayiny-partnera-foto.html

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Прес-служба Володимира Зеленського у черговий раз допустила помилку під час оприлюднення повідомлень глави держави у соцмережах. Цього разу у Зеленського державу Канаду англійською мовою написали Canadia. Такий конфуз трапився на офіційній сторінці у Twitter президента, де він дякував прем'єр-міністру Джастіну Трюдо за підтримку. Увагу на помилку звернули англомовні користувачі, які одразу ж написали, що назва їхньої держави Canada, а не Canadia.

Зауважимо, що це вже не перший випадок, коли у прес-службі глави держави публікують офіційні повідомлення з помилками. Торік у липні на сайті президента України неправильно вказали столицю Канади, під час оприлюднення інформації про участь Зеленського у конференції «у столиці Канади — Торонто». Через добу, після низки зауважень, Торонто виправили на Оттаву.

Також у 2019 році у відомстві двічі плутали Литву і Латвію. Так, 17 жовтня Офіс президента у соцмережі Facebook переплутав Латвію, де на той час з офіційним візитом перебував Зеленський, з Литвою. Згодом у президента попросили вибачення за цю помилку, а також повідомили, що спеціалісту з роботи у соцмережах «подарували географічний атлас».

Разом з тим, вже за місяць після інциденту з плутаниною Литви і Латвії прес-секретар президента Юлія Мендель знову сплутала назви двох країн. Чиновниця опублікувала фото в Instagram, яке підписала: «Сукня для латвійського відрядження». У той час Зеленський перебував з візитом в Литві. Коментатори звернули увагу на помилку та поставили під сумнів кваліфікацію кадрів Зеленського. Після цього Мендель виправила латвійське відрядження на литовське і назвала запис «невдалим троллінгом».

Окрім цього, нині до прес-служби Офісу президента також виникла низка запитань і невдоволення через запізнілу реакцію на повідомлення американської сторони, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона щодо збиття українського літака ракетами у небі над Іраном. Іноземні високопосадовці, опираючись на повідомлення власних розвідувальних відомств, оприлюднили офіційні заяви ввечері 9 січня. Водночас прес-служба Зеленського відреагувала на ці заяви лише вранці 10 січня.

Найжахливіше те, що нині мовчазна Банкова, яка зробила просто неймовірну кількість комунікаційних помилок за останні дні — швидше за все, не вважає свої дії та стратегії помилковими. Не бачить неймовірного факапу. Вважає все це проісками Пєтра, збігом обставин і так далі. Буду радий помилитися в цій оцінці і побачити радикальну ротацію відповідальних за цей напрямок. Але боюся, що я правий. І це означає, що червоніти нам всім доведеться ще не раз, — пише у Фейсбук редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні відреагував на вчорашню заяву прем'єр-міністра Канади Трюдо, який стверджує, що український літак МАУ над Іраном було збито ракетою. Однак, український президент не був таким категоричним. Зеленський закликав усіх міжнародних партнерів України надати наявні докази щодо авіакатастрофи, яка сталася в Ірані.