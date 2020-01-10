Авіакатастрофа в Ірані. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131824-aviakatastrofa-v-irani-avstraliya-volodiie-takymy-j-danymy-scho-ssha-kanada-i-velyka.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що його країна має у своєму розпорядженні інформацію про ракетний обстріл українського літака МАУ, який розбився в Ірані.

Моррісон вважає, що це було зроблено ненавмисно, повідомляє CNN.

Прем'єр-міністр повідомив, що Австралія отримала інформацію, яка підтверджує слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Про ракетний обстріл літака МАУ також повідомляли і представники США.

Моррісон назвав авіакатастрофу жахливою трагедією і заявив про готовність Австралії надати будь-яку підтримку в її розслідуванні.

Нагадаємо, що літак авіакомпанії МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня 2020 року. На борту літака перебувало 168 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив у Twitter інформацію про загиблих: