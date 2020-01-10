Прогноз погоды в Украине: почти по всей стране пройдет снег с дождем, фото: Max Pixels

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Ракурс

Погода в Украине 11 января резко изменится.

Снег с дождем ожидается почти по всей территории страны. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Осадки будут во всех регионах, кроме Черновицкой, Закарпатской и южных областей.

На севере днем метеорологи прогнозируют 2−4 градусов тепла, а ночью 0−2. На востоке прохладнее. По данным специалистов, днем ожидается 0−2 градуса тепла.

На территории южных, западных и центральных областей днем термометры покажут 3−5 градусов тепла, а ночью 0−2.

Киевлянам 11 января также следует готовиться к осадкам — пойдет снег с дождем. Днем температура воздуха повысится до 3−5 градусов тепла, а ночью — 0−2. Геомагнитная активность в украинской столице будет оставаться на низком уровне.

Напомним, в ноябре Европарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата в Европе. Это решение поддержали 429 депутатов.