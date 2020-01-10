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Прогноз погоди в Україні: майже по всій країні пройде сніг із дощем, фото: Max Pixels

Прогноз погоди на 11 січня: майже по всій Україні пройде сніг із дощем (КАРТА)

10 січ 2020, 12:54
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Погода в Україні 11 січня різко змінитися.

Сніг із дощем очікується майже по всій території країни. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Опади будуть у всіх регіонах, окрім Чернівецької, Закарпатської та південних областей.

На півночі вдень метеорологи прогнозують 2−4 градуси тепла, а вночі 0−2. На сході прохолодніше. За даними фахівців, вдень очікується 0−2 градуси тепла.

На території південних, західних та центральних областей вдень термометри покажуть 3−5 градусів тепла, а вночі 0−2.

Прогноз погоди в Україні: майже по всій країні пройде сніг із дощем, фото: Гідрометцентр

Киянам 11 січня також слід готуватись до опадів — йтиме сніг із дощем. Вдень температура повітря підвищиться до 3−5 градусів тепла, а вночі — 0−2. Геомагнітна активність в українській столиці залишатиметься на низькому рівні.

Прогноз погоди в Україні: майже по всій країні пройде сніг із дощем, фото: Гісметео

Нагадаємо, у листопаді Європарламент оголосив надзвичайний стан у сфері клімату в Європі. Це рішення підтримали 429 депутатів.

Джерело: Ракурс


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