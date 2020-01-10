Місце падіння Boeing не охороняється – американська журналістка, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131829-misce-padinnya-boeing-ne-ohoronyaietsya-amerykanska-jurnalistka-foto.html

Ракурс

Місце падіння літака Boeing 737 не охороняється співробітниками силових структур Ірану.

Слідчі не займаються пошуком доказів і не працюють на території, де сталась трагедія. Про це у Twitter повідомила Елізабет Палмер, кореспондентка CBS News.

На місці падіння літака «Міжнародних авіаліній України» немає обмежувальної стрічки. Сміттярі розбирають покинуті уламки.

За словами місцевих мешканців, практично всі частини літака вилучили ще вчора, — заявила Палмер.

Журналісти вважають, що це ознака некомпетентності іранських правоохоронців. Відсутність зацікавленості влади Ірану у дотриманні необхідних процедур свідчить про підтвердження версії щодо ракетної атаки ППО країни. З цим твердженням згоден керівник канадського уряду Джастін Трюдо, який посилається на дані розвідки своєї держави.

Нагадаємо, український авіалайнер зазнав катастрофи в Ірані 8 січня. На борту знаходились 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Авіалайнер виконував рейс PS752 за маршрутом «Тегеран — Київ». Серед загиблих — 11 громадян України, 82 громадянина Ірану, 63 громадянина Канади, 10 громадян Швеції, четверо громадян Афганістану, троє громадян Великої Британії і троє громадян Німеччини.