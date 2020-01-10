Рябошапці підвищили зарплату: тепер він отримуватиме понад 90 тис. грн. Фото: slovech.co

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Генпрокурор України Руслан Рябошапка отримуватиме зарплатню в 2,5 рази вищу, ніж раніше. Його посадовий оклад підвищено до 93 тис. 648 грн. Раніше він отримував 37 тис. грн.

Також підвищено оклади для заступників генпрокурора. Як зазначається в постанові Кабінету міністрів № 1155 від 11 грудня, оклад першого заступника генпрокурора тепер становить 89 тис. 326 грн, а заступника Рябошапки — 86 тис. 445 грн.

Начальник департаменту отримуватиме 40 тис. 341 грн, його перший заступник і заступник — 39 тис. 188 грн та 38 тис. 612 грн відповідно.

Також, згідно з постановою, керівники органів прокуратури можуть встановлювати надбавку за інтенсивність праці в розмірі 100%. Але, якщо буде зафіксовано порушення трудової дисципліни чи несвоєчасне виконання обов’язків, працівника можуть позбавити надбавки.

Окрім того, постановою передбачається виплата щомісячних надбавок за вислугу років:

понад один рік — у розмірі 10%;

понад три роки — 15%;

понад п’ять років — 18%;

понад 10 років — 20%;

понад 15 років — 25%;

понад 20 років — 30%;

понад 25 років — 40%;

понад 30 років — 45%;

понад 35 років — 50%.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська скаржився на низьку зарплатню. Зокрема, він назвав недостатньою виплату в розмірі 29 тис. грн із урахуванням надбавок, додавши, що його влаштує 80 тис. грн на місяць. Така сума, за словами чиновника, дозволить «виживати» його сім’ї.