Скандал з Boeing 737 MAX: оприлюднено листування працівників компанії / Фото: avianews.com

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Компанія Boeing на вимогу Конгресу США оприлюднила сотні інтернет-повідомлень з елементами критики та висміювання, які стосувалися нової моделі літака 737 MAX. Оприлюднення цього листування є продовженням скандалу навколо американської аерокосмічної та оборонної корпорації, який виник після торішньої авіакатастрофи літака Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії, яка трапилася всього за півроку після аналогічного інциденту за участі цієї ж моделі повітряного судна в Індонезії. Загалом тоді загинуло майже 350 осіб, пише Reuters.

Торік у США розпочалося розслідування інциденту, а низка авіакомпаній вирішила поки не використовувати літаки цього сімейства. Згодом стало відомо, що авіакатастрофу спричинили проблеми з системою управління польотом у моделі 737 MAX. У 2019 році компанія призупинила виробництво цих літаків, яких вже накопичилося близько 400.

Нині було оприлюднено листування працівників американської корпорації, які у своїх повідомленнях не лише критикували модель 737 MAX і сам процес розслідування авіакатастроф за участі цього літака Boeing, а й виявляли зневагу до Федерального управління цивільної авіації США та авіарегуляторів інших країн.

Цей літак розробили клоуни під керівництвом мавп, — писав один пілот компанії своєму колезі у 2016 році.

Співробітники Boeing також говорили про те, як уникнути перевірок з боку регулятора. У лютому 2018 року за вісім місяців до першої аварії один працівник у листуванні запитав іншого: «Чи ви б посадили свою сім’ю на тренувальний політ літака MAX? — Я б не став». Інший працівник також відповідає запереченням.

Ми поставили себе в скрутне становище, вибравши постачальника з найнижчою вартістю та, коли підписалися на нереальні графіки, — сказав анонімний працівник компанії у червні 2018 року.

У цьому ж електронному листі він також написав: «Я не знаю, як це виправити… це системно… Справа в тому, що ми маємо команду вищого керівництва, яка мало розуміється на бізнесі і попри це веде нас до певних цілей».

Окрім цього, у лютому 2017 року працівник компанії заявив, що Федеральне управління цивільної авіації США є «ані ретельним, ані вимогливим».

Мені ще не пробачили боги за минулорічне прикриття, — пише співробітник Boeing у повідомленні, датованому травнем 2018 року, — Не можу зробити це ще раз.