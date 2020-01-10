Антоненко оставили под стражей. Фото: Free Riff / Facebook

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Ракурс

Андрей Антоненко, ветеран АТО и музыкант, которого следствие подозревает в организации убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016 года в Киеве, будет находиться в СИЗО по меньшей мере до 8 февраля текущего года.

Апелляционный суд Киева сегодня оставил без изменений меру пресечения подозреваемому, которую вынес суд первой инстанции. Ходатайство о взятии Антоненко на поруки также было отклонено.

Антоненко сегодня присутствовал на заседании суда. Также в зал пустили 35 свободных слушателей. Во время слушания апелляции здание суда охраняли отряды нацгвардейцев.

Прокуратура дальше продолжает твердить о «важных доказательствах». Также прокурор заявил, что Антоненко «мог хромать в день убийства». То есть, никаких прямых доказательств, за исключением выдумок написанных на коленке до сих пор не нашлось, — написал в Фейсбуке юрист Андрей Смолий.

Он также напомнил, что рост Антоненко и человека с видео не совпадают.

Прокуратура фактически скрывает экспертизу роста убийцы на видео, ведь скорее всего он совершенно другой, чем у военного… Просто в стране только нарастает ручное «правосудие», пока высшие чиновники отдыхают по морям и океанам, — резюмировал Смолий.

Антоненко является одним из пяти подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В деле фигурируют волонтеры и медики, в том числе детский хирург Юлия Кузьменко, которая также находится под стражей.

8 января Апелляционный суд Киева отказался отпустить из-под круглосуточного домашнего ареста одну из подозреваемых по делу Яну Дугарь.