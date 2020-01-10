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Вакарчук у Таїланді: ЗМІ оприлюднили фото і відео з канікул нардепа / Фото: Сегодня

«А я на морі»: ЗМІ знайшли Вакарчука на відпочинку в Таїланді (ФОТО, ВІДЕО)

10 січ 2020, 14:29
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Лідер партії «Голос», нардеп Святослав Вакарчук проводить новорічні канікули на одному з пляжів Таїланду поруч з містом Пхукет.

Спочатку у мережі з’явилося фото політика, який засмагає на пляжі Таїланду, а згодом було оприлюднено коротке відео, у якому нібито фігурує Вакарчук. Про це повідомив Телеграм-канал «Влада Українська».

Вакарчук у Таїланді: ЗМІ оприлюднили фото і відео з канікул нардепа

Зауважимо, що останнє повідомлення у соцмережах Вакарчук опублікував 8 січня.

Жахлива трагедія… Щирі співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані, — відреагував нардеп на авіакатастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» у Тегерані.

Нагадаємо, згідно з графіком роботи другої сесії Верховної Ради цього тижня — 6−10 січня — народні обранці працюють з виборцями. На понеділок у депутатів запланована погоджувальна рада, а 14−17 січня парламентарі працюватимуть у сесійній залі.


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