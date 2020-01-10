Авіакатастрофа в Тегерані: Вашингтон передав Києву важливі дані. Фото: РІА "Новости"

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Ракурс

Авіакатастрофа в Ірані за участі українського літака компанії МАУ перебуває в епіцентрі уваги світової спільноти. Сьогодні Україна отримала від США важливу інформацію, що стосується розслідування причин краху лайнера, який розбився одразу після зльоту з аеропорту Тегерана.

Президент Володимир Зеленський і глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко отримали ці дані під час зустрічі з американськими чиновниками, зокрема й очільницею посольства США в Україні Крістіною Квін. Про це глава МЗС написав у Twitter.

Представники Сполучених Штатів передали українській стороні «важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями», зазначив Пристайко.

Також на 15.00 запланована телефонна розмова Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео.

Сьогодні вранці Зеленський заявив, що версія про падіння літака МАУ внаслідок ракетної атаки розглядається як можлива, однак наразі вона не є підтвердженою.

Раніше прем'єр-міністри Канади і Великої Британії Джастін Трюдо та Борис Джонсон заявили, що український літак був збив іранською ракетою «земля-повітря». Можливо, ракета поцілила в Boeing МАУ випадково. Аналогічні припущення вчора висловив і президент США Дональд Трамп.

Як відомо, 8 січня в Ірані розбився літак «Міжнародних авіаліній України», який летів із Тегерана до Києва. На борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед жертв — 11 українців.