Київ отримав доступ до самописців «Боїнга» та записів розмов диспетчерів та пілотів, фото — Spotters

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Уряд України отримав доступ до самописців «Боїнга» та записів розмов диспетчерів аеропорту Тегерана та пілотів літака. Команда спеціалістів, яка перебуває на місці падіння літака, найближчим часом надасть додаткову інформацію про їх суть.

Про це на терміновому брифінгу заявив 10 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Водночас міністр повідомив, що не відкидає жодну з версій, в тому числі про ймовірне збиття літака ракетою.

Ми як ніхто несемо пряму відповідальність за кожне слово, яке сказане під час розслідування, — сказав Пристайко.

Сьогодні увечері міністр стане учасником спільної телефонної розмови міністрів закордонних справ, під час якої планують створити міжнародну коаліцію з розслідування.

Пристайко відмовився розповісти про зміст матеріалів, які сьогодні передали Києву посли США та Великої Британії. Він послався на те, що ця інформація є секретною, оскільки отримана розвідкою.