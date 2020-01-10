Fiat 500 Hybrid и Fiat Panda Hybrid. Фото: Motor1.com

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Компания Fiat выпустила первые автомобили-гибриды. Итальянский автопроизводитель обновил свои старые модели. Электродвигатель появился у модели Fiat 500, которая была выпущена 13 лет тому назад, а также у Fiat Panda, которой девять лет.

Электрификация автомобилей оказалась весьма скромной, она предназначена для ускорения работы машин. Так, в новом Fiat 500 вместо 1,2-литрового двигателя теперь установлен однолитровый FireFly и 12-вольтовый стартер-генератор. Этот генератор быстро производит перезапуск двигателя внутреннего сгорания и помогает ему при ускорении, сообщает Motor 1.

В компании заявляют, что выбросы CO2 в новых моделях сократились на 30%.

В комплектацию Fiat 500 Hybrid и Panda Hybrid входит шестиступенчатая механическая коробка передач. В продажу они поступят уже в этом году: Fiat 500 Hybrid — в феврале, а Panda Hybrid — в марте. Также будут представлены Launch Edition этих моделей с расширенным набором стандартного оборудования.

Также компания планирует обновить модель Fiat 500е, сделав ее полностью электрической.

Напомним, ранее компания Илона Маска Tesla презентовала электропикап Cybertruck с необычным дизайном. Автомобиль выполнен в ретро-футуристичном дизайне, а кузов машины способен выдержать попадание пули калибра 9 мм.