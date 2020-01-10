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Пристайко созвал срочный брифинг относительно падения «Боинга», фото — UAnews

Пристайко созвал срочный брифинг относительно падения «Боинга» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 янв 2020, 18:10
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В пятницу, 10 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко созвал срочный брифинг относительно падения «Боинга» в Иране.

Ожидается, что на Банковой министр расскажет новости о международном сотрудничестве в расследовании причин авиакатастрофы.

Напомним, что ранее официальные представители нескольких стран обвинили Иран в вероятной ракетной атаке по «Боингу» МАУ, а в сети появилось видео возможного попадания ракеты в борт.

Утром 8 января неподалеку международного аэропорта имени имама Хомейни в столице Ирана потерпел крушение лайнер Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждан Украины, Ирана, Канады, Германии, Швеции, Великобритании и Афганистана. Все они погибли.

Источник: Ракурс


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