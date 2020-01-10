Авиакатастрофа в Иране: Фото: Twitter

https://racurs.ua/n131853-aviakatastrofa-samoleta-mau-iran-zachistil-mesto-krusheniya-buldozerami-smi.html

Ракурс

Место авиакатастрофы самолета МАУ вблизи Тегерана после извлечения обломков было зачищено с помощью бульдозеров.

Об этом, ссылаясь на слова основателя международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиота Хиггинса, сообщает «Укринформ».

Хиггинс заявил, что место авиакатастрофы зачищено бульдозерами, а обломки изъяты, что очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета. По мнению Хиггинса, подобные действия Тегерана вызывает еще больше вопросов о его причастности к падению самолета.

Журналисты американского телеканала CBS News утверждают, что на месте крушения осталось очень мало обломков, а вместо спасателей там находились мародеры, копавшиеся в останках. На тот момент украинские следователи, прибывшие в Иран, еще даже не успели посетить место крушения.

Свидетели рассказали журналистам, что еще в четверг большая часть останков самолета была вывезена грузовиками. При этом, иранские власти не сообщают, куда они были вывезены.

Так как территория крушения очень большая, журналистам удалось осмотреть лишь ее часть. Свидетели утверждают, что крупные части самолета и тела погибших начали вывозить сразу в день катастрофы.