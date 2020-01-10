Падение "Боинга": Швеция запретила прямые перелеты Iran Air между Стокгольмом и Тегераном, фото — Avianews

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Шведское авиаведомство запретило прямые рейсы авиакомпании Iran Air между Стокгольмом и Тегераном. Об этом рассказали в Шведском транспортном управлении. Такое решение приняли из-за неопределенности ситуации вокруг «Боинга» МАУ и из соображений безопасности.

Транспортное агентство приостановило разрешение на полеты авиакомпании Iran Air. Это означает, что прямые рейсы между Ираном и Швецией временно приостановлены, — говорится в сообщении.

Вместе с тем заместитель руководителя Организации гражданской авиации Ирана Мортеза Дехган сообщил сегодня, что несколько международных авиакомпаний возобновили полеты над Ираном.

Межгосударственные авиакомпании предлагают полеты через Исламскую республику Иран, поскольку это самый удачный короткий маршрут для некоторых стран. Полет через Иран экономически выгодный за счет значительного уменьшения использования топлива и экономию времени, — заявил Дехган.

Уже после обеда 8 января ведущие авиакомпании мира приостановили перелеты над территориями Ирана и Ирака. До десяти крупных авиакомпаний временно закрыли небо для полетов своих самолетов. Решение перевозчиков связано с ракетными ударами, которые осуществила иранская армия по военным базам США в Ираке. Впоследствии вблизи Тегерана упал украинский самолет авиакомпании МАУ и расследование причин этой авиакатастрофы продолжается.

Украинские авиакомпании также временно будут обходить воздушное пространство Ирана. Рейсы отменили французская Air France, немецкая Lufthansa, а также нидерландская KLM. Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям выполнять полеты над Ираном, Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов.

Напомним, что утром 8 января неподалеку международного аэропорта имени имама Хомейни в столице Ирана потерпел крушение лайнер Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждан Украины, Ирана, Канады, Германии, Швеции, Великобритании и Афганистана. Все они погибли.