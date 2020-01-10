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Падіння "Боїнга": Швеція заборонила прямі перельоти Iran Air між Стокгольмом і Тегераном, фото — Avianews

Швеція заборонила прямі перельоти Iran Air між Стокгольмом і Тегераном

10 січ 2020, 17:31
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Шведське авіавідомство заборонило прямі рейси авіакомпанії Iran Air між Стокгольмом і Тегераном. Про це розповіли у Шведському транспортному управлінні. Таке рішення ухвалили через невизначеність ситуації навколо «Боїнгу» МАУ і з міркувань безпеки.

Транспортне агентство призупинило дозвіл на польоти авіакомпанії Iran Air. Це означає, що прямі рейси між Іраном і Швецією тимчасово припинені, — йдеться у повідомленні.

Натомість заступник керівника Організації громадянської авіації Ірану Мортеза Дехган повідомив сьогодні, що декілька міжнародних авіакомпаній відновили польоти над Іраном.

Міждержавні авіакомпанії пропонують польоти через Ісламську республіку Іран, оскільки це найвдаліший короткий маршрут для деяких країн. Політ через Іран економічно вигідний за рахунок значного зменшення палива і часу, — заявив Дехган.

Вже по обіді 8 січня провідні авіакомпанії світу призупинили перельоти над територіями Ірану і Іраку. До десяти великих авіакомпаній тимчасово закрили небо для польотів своїх літаків. Рішення перевізників пов’язано з ракетними ударами, які здійснила іранська армія по військових базах США в Іраку. Згодом поблизу Тегерана упав український літак авіакомпанії МАУ й розслідування причин цієї авіакатастрофи ще триває.

Українські авіакомпанії також тимчасово оминатимуть повітряний простір Ірану. Рейси скасували французька Air France, німецька Lufthansa, а також нідерландська KLM. Федеральне управління цивільної авіації США заборонило американським авіакомпаніям виконувати польоти над Іраном, Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток.

Нагадаємо, що вранці 8 січня неподалік міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в столиці Ірану зазнав аварії лайнер Boeing 737−800 «Міжнародних авіаліній України», що виконував рейс з Тегерана до Києва. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу — громадян України, Ірану, Канади, Німеччини, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Всі вони загинули.

Джерело: Ракурс


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