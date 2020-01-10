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Пропагандисты РФ запустили новую теорию заговора о сбитом в Иране украинском самолете - BuzzFeed

Танцы на костях: пропагандисты РФ распространяют теорию заговора о сбитом в Иране самолете МАУ — BuzzFeed

10 янв 2020, 17:29
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Авиакатастрофа самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране не обошла стороной российских пропагандистов. «Фабрика троллей» Кремля — «Агентство интернет-исследований», — финансируемое так называемым «поваром Путина» Евгением Пригожиным, активизировались и начала распространять теории заговора о том, кто сбил самолет в Иране.

В частности, экс-глава англоязычного проекта Пригожина USA Really Александр Малкевич заявил, что Украина уже «второй раз намеренно помещает гражданский самолет в зоны боевых действий». Таким образом Малкевич приплел к нынешним событиям сбитый россиянами в небе над Донбассом самолет «Малайзийских авиалиний», отмечает издание BuzzFeed.

Еще одно пропагандистское СМИ РИА ФАН публикует статьи о том, что украинский самолет сбили силы США.

Россия использует любой шанс для дискредитации Соединенных Штатов и Украины, — говорит сотрудник по дезинформации в Центре Уилсона Нина Янкович.

Напомним, с апреля 2014 года «Агентство интернет-исследований» создавало фиктивные аккаунты в соцсетях, используя имена вымышленных и реальных американцев. Эти «люди» позже начали выдавать себя за американских активистов и активно публиковать информацию о политической жизни США и таким образом влиять на исход президентской кампании в США в 2016 году.

С целью влиять на англоязычных пользователей соцсетей в рамках существующей в Санкт-Петербурге «фабрики троллей» был открыт «проект переводов». Его первой целью было «посеять в США неверие в кандидатов в президенты и политическую систему в целом». Проект финансировала компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащая Пригожину. Позже «проект переводов» разросся в новый, но с идентичными целями и стратегией, проект «Лахта».


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