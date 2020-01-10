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Пропагандисти РФ запустили нову теорію змови про збитий в Ірані український літак - BuzzFeed

Танці на кістках: пропагандисти РФ поширюють теорію змови щодо збитого в Ірані літака МАУ — BuzzFeed

10 січ 2020, 17:29
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Авіакатастрофа літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані не обійшла стороною російських пропагандистів. «Фабрика тролів» Кремля — «Агентство інтернет-досліджень», — що фінансується так званим «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, активізувалося і почало поширювати теорії змови щодо того, хто збив літак в Ірані.

Зокрема, екс-глава англомовного проекту Пригожина USA Really Олександр Малкевич заявив, що Україна вже «вдруге навмисно пустила цивільний літак у зону бойових дій». Таким чином Малкевич приплів до нинішніх подій збитий росіянами у 2014 році в небі над Донбасом літак «Малайзійських авіаліній», зауважує видання BuzzFeed.

Ще одне пропагандистське ЗМІ РІА ФАН публікує статті про те, що український літак збили сили США.

Росія використовує будь-який шанс для дискредитації Сполучених Штатів і України, — говорить співробітник по дезінформації в Центрі Вілсона Ніна Янкович.

Нагадаємо, з квітня 2014 року «Агентство інтернет-досліджень» створювало фіктивні аккаунти в соцмережах, використовуючи імена вигаданих і реальних американців. Ці «люди» пізніше почали видавати себе за американських активістів і активно публікувати інформацію про політичне життя США і таким чином впливати на результат президентської кампанії в США в 2016 році.

З метою впливати на англомовних користувачів соцмереж в рамках існуючої в Санкт-Петербурзі «фабрики тролів» був відкритий «проект перекладів». Його першою метою було «посіяти в США зневіру у кандидатах в президенти та політичній системі загалом». Проект фінансувала компанія «Конкорд менеджмент і консалтинг», що належить Пригожину. Пізніше «проект перекладів» переріс у новий, але з ідентичними цілями і стратегією, проект «Лахта».


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