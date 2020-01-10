Авіакатастрофа в Ірані: Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n131853-aviakatastrofa-litaka-mau-iran-zachystyv-misce-avariyi-buldozeramy-zmi.html

Ракурс

Місце авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерана після вилучення уламків було зачищено за допомогою бульдозерів.

Про це, посилаючись на слова засновника міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліота Хіггінса, повідомляє «Укрінформ»

Хіггінс заявив, що місце авіакатастрофи зачищено бульдозерами, а уламки вилучені, що дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака. На думку Хіггінса, подібні дії Тегерану викликають ще більше питань щодо його причетності до падіння літака.

Журналісти американського телеканалу CBS News стверджують, що на місці катастрофи залишилося дуже мало уламків, а замість рятувальників там знаходилися мародери. На той момент українські слідчі, які прибули до Ірану, ще навіть не встигли відвідати місце катастрофи.

Свідки розповіли журналістам, що ще у четвер більша частина останків літака була вивезена вантажівками. При цьому, іранський уряд не повідомляє, куди вони були вивезені.

Так як територія аварії дуже велика, журналістам вдалося оглянути лише її частину. Свідки стверджують, що частини літака і тіла загиблих почали вивозити відразу в день катастрофи.