Пристайко скликав терміновий брифінг щодо падіння «Боїнга», фото — UAnews

https://racurs.ua/ua/n131854-prystayko-sklykav-terminovyy-bryfing-schodo-padinnya-boyinga-translyaciya.html

Ракурс

У п’ятницю, 10 січня, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко скликав терміновий брифінг щодо падіння «Боїнга» в Ірані.

Очікується, що на Банковій міністр розповість новини щодо міжнародного співробітництва у розслідуванні причин авіакатастрофи.

Нагадаємо, що раніше офіційні представники кількох країн звинуватили Іран у ймовірній ракетній атаці по «Боїнгу» МАУ, а в мережі з’явилося відео можливого влучання ракети в борт.

Уранці 8 січня неподалік міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в столиці Ірану зазнав аварії лайнер Boeing 737−800 «Міжнародних авіаліній України», що виконував рейс з Тегерана до Києва. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу — громадян України, Ірану, Канади, Німеччини, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Всі вони загинули.