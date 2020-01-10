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Пристайко скликав терміновий брифінг щодо падіння «Боїнга», фото — UAnews
Пристайко скликав терміновий брифінг щодо падіння «Боїнга» (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n131854-prystayko-sklykav-terminovyy-bryfing-schodo-padinnya-boyinga-translyaciya.htmlРакурс
У п’ятницю, 10 січня, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко скликав терміновий брифінг щодо падіння «Боїнга» в Ірані.
Очікується, що на Банковій міністр розповість новини щодо міжнародного співробітництва у розслідуванні причин авіакатастрофи.
Нагадаємо, що раніше офіційні представники кількох країн звинуватили Іран у ймовірній ракетній атаці по «Боїнгу» МАУ, а в мережі з’явилося відео можливого влучання ракети в борт.
Уранці 8 січня неподалік міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в столиці Ірану зазнав аварії лайнер Boeing 737−800 «Міжнародних авіаліній України», що виконував рейс з Тегерана до Києва. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу — громадян України, Ірану, Канади, Німеччини, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Всі вони загинули.
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