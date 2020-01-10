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Fiat 500 Hybrid і Fiat Panda Hybrid. Фото: Motor1.com

Ретромобілі Fiat 500 та Fiat Panda стали гібридами (ФОТО)

10 січ 2020, 18:12
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Компанія Fiat випустила перші автомобілі-гібриди. Італійський автовиробник оновив свої старі моделі. Електродвигун з’явився в моделі Fiat 500, яка була випущена 13 років тому, а також у Fiat Panda, якій дев’ять років.

Електрифікація автомобілів виявилася вельми скромною, вона призначена для прискорення роботи машин. Так, у новому Fiat 500 замість 1,2-літрового двигуна тепер встановлено однолітровий FireFly та 12-вольтовий стартер-генератор. Цей генератор швидко перезапускає двигун внутрішнього згоряння й допомагає йому в прискоренні, повідомляє Motor 1.

Fiat Panda Hybrid. Фото: Motor1.com

Fiat Panda Hybrid. Фото: Motor1.com

У компанії заявляють, що викиди CO2 в нових моделях скоротилися на 30%.

Fiat Panda Hybrid. Фото: Motor1.com

Fiat Panda Hybrid. Фото: Motor1.com

До комплектації Fiat 500 Hybrid та Panda Hybrid входить шестиступінчаста механічна коробка передач. У продаж вони надійдуть вже цьогоріч: Fiat 500 Hybrid — у лютому, а Panda Hybrid — у березні. Також будуть представлені Launch Edition цих моделей із розширеним набором стандартного устаткування.

Fiat 500 Hybrid. Фото: Motor1.com

Fiat 500 Hybrid. Фото: Motor1.com

Також компанія-виробник автомобілів планує оновити модель Fiat 500е, зробивши її повністю електричною.

Fiat 500 Hybrid. Фото: Motor1.com

Нагадаємо, раніше компанія Ілона Маска Tesla презентувала електропікап Cybertruck із незвичайним дизайном. Автомобіль виконаний у ретро-футуристичному стилі, а кузов машини здатний витримати влучання кулі калібру 9 мм.


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