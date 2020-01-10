Посольство Китая требует запретить выставку о влиянии Революции достоинства на протесты в Гонконге, фото — "Тексты"

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Китай требует запретить выставку о влиянии Революции достоинства на протесты в Гонконге. Посольство Китая направило в Министерство иностранных дел Украины соответствующее письмо. МИД перенаправил его к властям Киева.

Пекин угрожает общественной организации Free Hong Kong Center и требует от МИД Украины и КГГА запретить выставку о Революции достоинства и гонконгском демократическом движении.

Соответствующие документы обнародовали на Фейсбук-странице Free Hong Kong Center. Выставку о событиях Революции достоинства и параллелях с демократическим движением Гонконга представительство коммунистического правительства называет «наглым вмешательством во внутренние дела Китая», относительно которого украинское правительство должно «принять эффективные меры запрета».

При этом в письме говорится, что правительство КНР выступает против любых иностранных юридических и физических лиц, которые «проводят антикитайские мероприятия». Также официальный Пекин грозит «серьезными последствиями» для Украины.

В Киев из-за рисков и угроз китайского правительства не приедут представители демократического движения Гонконга.

Они чувствуют себя достаточно защищенными правительством Украины, — заявили в команде Free Hong Kong.

Выставка открывается 11 января во Дворце культуры Куреневка. В первый день социально-политической выставки Free Hong Kong x Revolution of Dignity Exhibition состоится дискуссия о том, какие уроки украинского Майдана были усвоены в течение протестов 2019—2020 годов.

В начале декабря 2019 года Китай ввел политические санкции против США за поддержку протестов в Гонконге. Пекин прекратил рассмотрение запросов от Вашингтона на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами, а также ввел санкции против общественных организаций. Такие меры Пекин обосновал тем, что, например, Human Rights Watch поддерживает протестующих в Гонконге.