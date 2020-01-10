Теневой рынок топлива: правительство демонтировало 240 подпольных АЗС, фото — Бизнес.Район

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В Украине продолжается борьба с теневым рынком нефтепродуктов, которую объявили в конце прошлого года. Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук провел встречу с операторами АЗС, на которой рассказал о новых результатах правительственной инициативы.

Во время прошлой встречи операторы рынка рассказали, что доля нелегальных АЗС на рынке составляла почти 25%. Это беспокоит игроков на рынке, поскольку нечестная конкуренция и демпинг со стороны «теневиков» приводят к убыткам.

Глава правительства в своем Телеграм-канале сообщил, что во время 2,2 тыс. проверок сотрудники Государственной фискальной службы, Национальной полиции и Службы безопасности посетили 1 тыс. 399 нелегальных АЗС.

В 377 случаях деятельность таких станций остановили; в 316 — они были демонтированы ранее или отсутствуют по адресам; в 243 — демонтированы в этом году; в 463 — оформили лицензию, то есть легализовали.

Силовики открыли 292 административных производства и 152 — уголовные.

В конце 2019 года СБУ отчиталась о закрытии 300 нелегальных АЗС. Спецоперация проводилась по поручению президента Украины. По словам экспертов, горюче-смазочные материалы, которые реализовывались нарушителями, очень опасны для жизни и здоровья граждан. По предварительным оценкам, сумма неуплаченных государству налогов только за два года превысила 10 млрд грн.