Тіньовий ринок пального: уряд демонтував 240 підпільних АЗС, фото — Бізнес.Район

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В Україні триває боротьба з тіньовим ринком нафтопродуктів, яку оголосили наприкінці минулого року. Сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів зустріч із операторами АЗС, на якій розповів про нові результати урядової ініціативи.

Під час минулої зустрічі оператори ринку розповіли, що частка нелегальних АЗС на ринку становила майже 25%. Це турбує гравців на ринку, оскільки нечесна конкуренція і демпінг з боку «тіньовиків» призводять до збитків.

Керівник уряду у своєму Телеграм-каналі сьогодні повідомив, що під час 2,2 тис. перевірок співробітники Державної фіскальної служби, Національної поліції та Служби безпеки завітали на 1 тис. 399 нелегальних АЗС.

У 377 випадках діяльність таких станцій зупинили; у 316 — вони були демонтовані раніше або відсутні за адресами; у 243 — демонтовані у цьому році; у 463 — оформили ліцензію, тобто легалізували.

Силовики відкрили 292 адміністративні провадження і 152 — кримінальні.

Наприкінці 2019 року СБУ відзвітувала про закриття 300 нелегальних АЗС. Спецоперація проводилась за дорученням президента України. За словами експертів, паливно-мастильні матеріали, які реалізовувались порушниками, дуже небезпечні для життя та здоров’я громадян. За попередніми оцінками, сума несплачених державі податків лише за два роки перевищила 10 млрд грн.

Раніше боротьбу з нелегальними ринками, в тому числі і з тіньовим оборотом пального, оголосив уряд. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що нелегальні заправки демонтують та закриють.