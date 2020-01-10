Авіакатастрофа в Ірані: Київ аналізує відео падіння літака й вимагатиме сплати компенсації, якщо з’ясує, що «Боїнг» збили, фото — CNN

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Ракурс

Київ аналізує відео падіння літака, які поширюються у мережі і свідчать про те, що «Боїнг» МАУ могли випадково збити. Українська сторона вимагатиме від Ірану сплати компенсації, якщо з’ясує, що «Боїнг» збили в результаті ракетного удару.

Слідство має визначити, хто зняв відео, звідки та коли. Ці дані долучені до справи, їх будуть аналізувати, — розповів 10 січня під час брифінгу в Києві міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, якщо слідство виявить, що літак збили, то Україна вимагатиме не лише притягнення винних до відповідальності, але й грошової компенсації. Утім, міністр зазначив, що наразі «немає підстав говорити про теракт чи неприродну катастрофу літака».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на місці падіння літака працює 50 експертів з української делегації. Фахівці намагаються реконструювати літак, аби зрозуміти, що сталося. Важливі частини «Боїнга» на місці падіння ще не відшукали. Реконструкція літака спеціалістами, які прибули до Тегерана, відбувається в ангарі, який розташований поблизу падіння уламків лайнера. За попередньою інформацією, отриманою з розмов пілотів із диспетчерами, ситуація на борту до моменту втрати зв’язку була штатною.

Київ отримав доступ до самописців «Боїнга» та записів розмов диспетчерів та пілотів, а також планує створити міжнародну коаліцію з розслідування. Водночас Пристайко відмовився розповісти про зміст матеріалів, які сьогодні передали Києву посли США та Великої Британії. Він послався на те, що ця інформація є секретною, оскільки отримана розвідкою.