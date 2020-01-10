Причини падіння "Боїнга": частину важливих уламків ще не відшукали, фото — Телеграм-канал +18#PS752

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Під час пошукової операції в околицях Тегерана важливі частини «Боїнга» на місці падіння ще не відшукали.

Реконструкція літака українськими спеціалістами, які прибули до Тегерана, відбувається в ангарі, який розташований поблизу падіння уламків лайнера. Про це сьогодні на брифінгу в Києві розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Саме в ангарі по частинам збирають літак, який уранці 8 січня зазнав аварії біля столиці Ірану. Пошуковці мають у своєму розпорядженні обидва двигуна «Боїнга», а також інші важливі частини літака, які частково обгоріли, проте частина уламків все ще відсутня. Тіла загиблих перебувають по різним лікарням Тегерана.

Є дуже важливі уламки, які ще не знайдені і не зібрані. Цю роботу здійснює іранська сторона. Є обпалені частини, їх детально аналізують, — розповів Пристайко.

Він повідомив, що аналіз стосується й залишків хімікатів, які можуть бути віднесені до таких, що є частинами вибухівки.

Поки не має підстав говорити, що знайдене підтверджує версію про теракт, — заявив міністр.

На місці аналізуються й пошкодження, які отримала кабіна екіпажу. За попередньою інформацією, отриманою з розмов пілотів із диспетчерами, ситуація на борту до моменту втрати зв’язку була штатною.

Раніше Пристайко повідомив про те, що Київ отримав доступ до самописців «Боїнга» та записів розмов диспетчерів та пілотів, а також планує створити міжнародну коаліцію з розслідування. Міністр відмовився розповісти про зміст матеріалів, які сьогодні передали Києву посли США та Великої Британії. Він послався на те, що ця інформація є секретною, оскільки отримана розвідкою.