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Причины падения "Боинга": часть важных обломков еще не нашли, фото —- Телеграм канал +18# PS752

Важные части «Боинга» на месте падения еще не нашли

10 янв 2020, 19:09
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Во время поисковой операции в окрестностях Тегерана важные части «Боинга» на месте падения еще не нашли.

Реконструкция самолета украинским специалистами, которые прибыли в Тегеран, происходит в ангаре, который расположен вблизи падения обломков лайнера. Об этом сегодня на брифинге в Киеве рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Именно в ангаре по частям собирают самолет, который утром 8 января потерпел крушение близ столицы Ирана. Поисковики располагают обеими двигателями «Боинга», а также другими важными частями самолета, которые частично обгорели, однако часть обломков все еще отсутствует. Тела погибших находятся в больницах Тегерана.

Есть очень важные обломки, которые еще не найдены и не собраны. Эту работу осуществляет иранская сторона. Есть обожженные части, их подробно анализируют, — рассказал Пристайко.

Он сообщил, что анализ касается и остатков химикатов, которые могут быть отнесены к таким, которые являются частями взрывчатки.

Пока нет оснований говорить, что найденное подтверждает версию о теракте, — заявил министр.

На месте анализируются и повреждения, полученные кабиной экипажа. По предварительной информации, полученной из разговоров пилотов с диспетчерами, ситуация на борту до момента потери связи была штатной.

Ранее Пристайко сообщил о том, что Киев получил доступ к самописцам «Боинга» и записям разговоров диспетчеров и пилотов, а также планирует создать международную коалицию по расследованию. Министр отказался рассказать о содержании материалов, которые сегодня передали Киеву послы США и Великобритании. Он сослался на то, что эта информация является секретной, поскольку получена разведкой.

Источник: Ракурс


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