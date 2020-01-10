Причины падения "Боинга": часть важных обломков еще не нашли, фото —- Телеграм канал +18# PS752

https://racurs.ua/n131857-vajnye-chasti-boinga-na-meste-padeniya-esche-ne-nashli.html

Ракурс

Во время поисковой операции в окрестностях Тегерана важные части «Боинга» на месте падения еще не нашли.

Реконструкция самолета украинским специалистами, которые прибыли в Тегеран, происходит в ангаре, который расположен вблизи падения обломков лайнера. Об этом сегодня на брифинге в Киеве рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Именно в ангаре по частям собирают самолет, который утром 8 января потерпел крушение близ столицы Ирана. Поисковики располагают обеими двигателями «Боинга», а также другими важными частями самолета, которые частично обгорели, однако часть обломков все еще отсутствует. Тела погибших находятся в больницах Тегерана.

Есть очень важные обломки, которые еще не найдены и не собраны. Эту работу осуществляет иранская сторона. Есть обожженные части, их подробно анализируют, — рассказал Пристайко.

Он сообщил, что анализ касается и остатков химикатов, которые могут быть отнесены к таким, которые являются частями взрывчатки.

Пока нет оснований говорить, что найденное подтверждает версию о теракте, — заявил министр.

На месте анализируются и повреждения, полученные кабиной экипажа. По предварительной информации, полученной из разговоров пилотов с диспетчерами, ситуация на борту до момента потери связи была штатной.

Ранее Пристайко сообщил о том, что Киев получил доступ к самописцам «Боинга» и записям разговоров диспетчеров и пилотов, а также планирует создать международную коалицию по расследованию. Министр отказался рассказать о содержании материалов, которые сегодня передали Киеву послы США и Великобритании. Он сослался на то, что эта информация является секретной, поскольку получена разведкой.