Авиакатастрофа в Иране: Киев анализирует видео падения самолета и потребует компенсацию, если выяснит, что «Боинг» сбили, фото — CNN

https://racurs.ua/n131858-pristayko-kiev-analiziruet-video-padeniya-samoleta-i-potrebuet-kompensaciu-esli-vyyasnit-chto.html

Ракурс

Киев анализирует видео падения самолета, которые распространяются в сети и свидетельствуют о том, что «Боинг» МАУ могли случайно сбить. Украинская сторона потребует от Ирана уплатить компенсацию, если выяснит, что «Боинг» сбили в результате ракетного удара.

Следствие определить, кто снял видео, откуда и когда. Эти данные приобщены к делу, их будут анализировать, — рассказал 10 января во время брифинга в Киеве министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, если следствие выявит, что самолет сбили, то Украина будет требовать не только привлечения виновных к ответственности, но и уплаты денежной компенсации. Впрочем, министр отметил, что сейчас «нет оснований говорить о теракте или неестественной катастрофе самолета».

Ранее «Ракурс» сообщал, что на месте падения самолета работает 50 экспертов из украинской делегации. Специалисты пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что произошло. Важные части «Боинга» на месте падения еще не нашли. Реконструкция самолета специалистами, которые прибыли в Тегеран, происходит в ангаре, который расположен вблизи падения обломков лайнера. По предварительной информации, полученной из разговоров пилотов с диспетчерами, ситуация на борту до момента потери связи была штатной.

Киев получил доступ к самописцам «Боинга» и записям разговоров диспетчеров и пилотов, а также планирует создать международную коалицию по расследованию. В то же время Пристайко отказался рассказать о содержании материалов, которые сегодня передали Киеву послы США и Великобритании. Он сослался на то, что эта информация является секретной, поскольку получена разведкой.