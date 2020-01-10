Посольство Китаю вимагає заборонити виставку про вплив Революції гідності на протести в Гонконзі, фото — "Тексти"

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Китай вимагає заборонити виставку про вплив Революції гідності на протести в Гонконзі. Посольство Китаю спрямувало до Міністерства закордонних справ України відповідний лист. МЗС переспрямувало його до влади Києва. Пекін погрожує громадській організації Free Hong Kong Center і вимагає від МЗС України та КМДА заборонити виставку про Революцію гідності та гонконгський демократичний рух.

Відповідні документи оприлюднені на Фейсбук-сторінці Free Hong Kong Center. Виставку про події Революції гідності та паралелі з демократичним рухом Гонконгу представництво комуністичного уряду називає «нахабним втручанням у внутрішні справи Китаю», щодо якого український уряд має «вжити ефективних заходів заборони».

При цьому у листі йдеться, що уряд КНР виступає проти будь-яких іноземних юридичних та фізичних осіб, які «проводять антикитайські заходи». Також офіційний Пекін погрожує «серйозними наслідками» для України.

До Києва через ризики та погрози китайського уряду не приїдуть представники демократичного руху Гонконга.

Вони почуваються достатньо захищеними урядом України, — заявили у команді Free Hong Kong.

Виставка відкривається 11 січня у Палаці культури Куренівка. У перший день соціально-політичної виставки Free Hong Kong x Revolution of Dignity Exhibition відбудеться дискусія про те, які уроки українського Майдану були засвоєні впродовж протестів 2019—2020 років.

На початку грудня 2019 року Китай увів політичні санкції проти США за підтримку протестів у Гонконзі. Пекін припиняє розгляд запитів від Вашингтона на відвідування Гонконгу військовими кораблями і літаками, а також вводить санкції проти громадських організацій. Такі заходи Пекін обґрунтував тим, що, наприклад, Human Rights Watch підтримує протестувальників в Гонконзі.